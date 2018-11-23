В Якутске будут собирать самолёты Ла-8

Компания «АэроВолга», участник выставки «Сахапромэкспо-2018», в начале 2019 года приступит к подготовке необходимой документации по поставке в Якутию сертифицированных гидросамолетов Ла-8. Параллельно будет отрабатываться вопрос переноса сборочного производства этой техники в период 2019-2022 годов в Якутск, сообщает ЯСИА.

Презентацию гидросамолетов Ла-8 и «Борей» в Якутске провёл представитель ООО АПО «Аэро Волга» в Иркутске Геннадий Взяткин.

Техника уже была испытана в условиях Якутии: в июне нынешнего представители завода совместно с торгово-промышленной палатой республики на гидросамолетах Ла-8 и «Борей» совершили кругосветный арктический перелет, успешно преодолев более 20 тысяч километров. Большая часть перелета проходила в районах крайнего Севера по территории России, США, Канады, Гренландии. Программой перелётов были предусмотрены демонстрационные посадки гидросамолетов в поселках Якутии — Саскыллахе, Тикси, Чокурдахе, Черском. По перелёту был представлен путевой и технический отчеты.

Ещё одна компания-участник«Сахапромэкспо-2018» — ООО «Завод транспортных технологий» — представили инновационную разработку аэро-снегохода «Зверь».

Исполнительный директор предприятия Тарас Володин в своём докладе отметил, что техника уже в 2019 году сможет конкурировать на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров, багажа, почты на водных и наземных маршрутах Якутии.

Оценив качество и полезность представленной техники, торгово-промышленная палата Якутии подписала соглашение «О сотрудничестве и совместной деятельности по созданию в Республике Саха (Якутия) транспортной системы на базе многофункциональной амфибийной и внедорожной техники» с ООО АПО «Аэро Волга» и ООО «Завод транспортных технологий».