В Якутске будут ездить водители, обученные на международном уровне

В Москве обсудят вопросы подготовки водителей на международном уровне, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Межрегиональная ассоциация автошкол совместно с Национальным экспертным советом по обучению и тестированию водителей транспортных средств проводит в Москве со 2 по 4 октября ХХ Международную конференцию «Автошкола-2017».

Мероприятие вызвано необходимостью объединить усилия органов государственной власти, научной и профессиональной общественности для решения поставленных задач.

Тема конференции: «Повышение профессионализма водителей в целях снижения аварийности на дорогах – одна из приоритетных национальных задач».

«Безопасность дорожного движения отнесена руководством страны к числу приоритетных национальных задач. В 2017 году реализуется план мероприятий качественной подготовки водителей транспортных средств различных категорий, совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки водителей, осуществляющих коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Для участия в конференции приглашены представители Государственной думы и Совета Федерации, Государственной комиссии по безопасности дорожного движения, федеральных министерств и ведомств, ГУОБДД, прокуратуры, общественных объединений в сфере подготовки водителей, научных организаций, СМИ, международных организаций по безопасности дорожного движения, руководители и педагогические работники автошкол.