В Якутске будут чествовать лучшие семьи республики

7 декабря 2017 года в городе Якутске состоится XV Республиканский фестиваль «Семья года».

Фестиваль проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на практическом опыте Якутии с 2016 года проводится Всероссийский конкурс «Семья года».

В фестивале будут чествовать семей-победителей конкурсов, проведенных Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) в 2017 году.

Представляем лучшие семьи республики:

Победители республиканского конкурса «Папа, мама, я+я – спортивная семья – 2017» — Игорь и Вероника Николаевы (Амгинский улус); Победители республиканского конкурса «Кочевая семья – 2017» — Дмитрий и Антонина Голиковы (Томпонский район); Победители республиканского конкурса «Городская семья – 2017» — Евгений и Елена Дворниковы (Городской округ «Жатай»); Победители республиканского конкурса «Ответственное родительство – 2017» — Наталья Ворошнина (Алданский район); Победители республиканского конкурса «Многопоколенная семья – 2017» — Денис и Куннэй Хабаровы (город Якутск); Победители республиканского конкурса «Многопоколенная семья – 2017» — Николай и Екатерина Кычкины (Мегино-Кангаласский улус); Победители республиканского конкурса «Сельская семья – 2017» — Афанасий и Ньургуяна Семеновы (Мегино-Кангаласский улус); Победители республиканского конкурса «Сельская семья – 2017» — Владислав и Людмила Васильевы (Сунтарский улус); Победители республиканского конкурса «Молодая семья – 2017» — Александр и Октябрина Кулешовы (Мегино-Кангаласский улус); Победители республиканского конкурса «Молодая семья – 2017» — Ярослав и Юлия Филипповы (Сунтарский улус).

07 декабря (сбор с 17.00, начало в 18.00) в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится церемония вручения Премии Главы Республики Саха (Якутия) семьям-победителям с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей. Завершится вечер концертной программой.

Гостей фестиваля ждет выставка-презентация семей–победителей, будет работать фотозоны.

Организаторы фестиваля подготовили для награждаемых семей культурную программу, также семей примут в министерствах и ведомствах республики.