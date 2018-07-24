В Якутске будет создано 1040 дополнительных учебных мест

В программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» в понедельник 23 июля принял участие заместитель начальника Управления образования города Якутска Егор Афанасьевич Охлопков, который рассказал об организации детского отдыха и подготовке к новому учебному году.
В ходе эфира было сказано, что если в 2015 году на территории столицы республики действовало всего 36 дневных лагерей, то к 2018 году детей принимают уже 61 дневной и 5 загородных лагерей.
«Ежегодно мы ставим перед собой цель увеличить охват отдыхающих, поэтому предлагаем детям и подросткам тщательно спланированные программы дневного и летнего времяпровождения. Такие акции, как «Летний позитив» стали нашей визитной карточкой, охватывающие под своим крылом более 12 тысяч детей. Нынче также появились нововведения — палаточные лагеря труда и отдыха в Тулагино и Хатассах. Детям очень нравится такой отдых, и они с удовольствием принимают активное участие в проектах», — подчеркнул Егор Охлопков.
За пределами республики этим летом по программе «Отдых в Крыму» отдыхают 245 детей, отличившихся успехами в учебе, победители олимпиад, призеры спортивных соревнований. За счет городского бюджета по этой программе отдыхают 30 детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Также для детей, пострадавших от паводка, были предусмотрены места в различных лагерях на территории города Якутска.
В студии речь также шла о рассмотрении вопроса внесения изменений в бюджет города по муниципальной программе «Развитие образования на 2018-2022 годы».
«На 49 внеочередной сессии Якутской городской Думы под руководством спикера Александра Саввинова был рассмотрен очень важный для развития образования вопрос. Так, для ремонта зданий общеобразовательных учреждений финансы будут направлены на выкуп 320 дополнительных мест по адресу ул. Кирова, 15, также на выкуп двухэтажного нежилого помещения в 203 мкр, строение 8, на ремонт и выкуп трехэтажного здания по ул. Чайковского, 117/2 на 240 мест, на выкуп здания по ул. Толстого, 20 на 360 мест и на укрепительные работы спортивного зала Кангаласской СОШ. Таким образом, к новому учебному году в Якутске будет создано 1040 дополнительных учебных мест», — отметил Егор Охлопков.
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