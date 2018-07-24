В Якутске будет создано 1040 дополнительных учебных мест

В программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» в понедельник 23 июля принял участие заместитель начальника Управления образования города Якутска Егор Афанасьевич Охлопков, который рассказал об организации детского отдыха и подготовке к новому учебному году.

В ходе эфира было сказано, что если в 2015 году на территории столицы республики действовало всего 36 дневных лагерей, то к 2018 году детей принимают уже 61 дневной и 5 загородных лагерей.

«Ежегодно мы ставим перед собой цель увеличить охват отдыхающих, поэтому предлагаем детям и подросткам тщательно спланированные программы дневного и летнего времяпровождения. Такие акции, как «Летний позитив» стали нашей визитной карточкой, охватывающие под своим крылом более 12 тысяч детей. Нынче также появились нововведения — палаточные лагеря труда и отдыха в Тулагино и Хатассах. Детям очень нравится такой отдых, и они с удовольствием принимают активное участие в проектах», — подчеркнул Егор Охлопков.

За пределами республики этим летом по программе «Отдых в Крыму» отдыхают 245 детей, отличившихся успехами в учебе, победители олимпиад, призеры спортивных соревнований. За счет городского бюджета по этой программе отдыхают 30 детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Также для детей, пострадавших от паводка, были предусмотрены места в различных лагерях на территории города Якутска.

В студии речь также шла о рассмотрении вопроса внесения изменений в бюджет города по муниципальной программе «Развитие образования на 2018-2022 годы».