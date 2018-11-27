В Якутске будет создана открытая зона семейного отдыха

16 ноября в актовом зале Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации было проведено итоговое совещание по проекту поддержки местных инициатив.

Так, от Автодорожного округа была подана 1 заявка от активной жительницы частного сектора Александры Михайловой, которая защитила проект по созданию зоны отдыха для жителей отдаленных микрорайонов, а именно по ул. Гвардейская. «Зона отдыха» включает в себя смотровую площадку и зону для занятий спортом на свежем воздухе.

Поддержать Александру Михайлову пришли 108 жителей, которые с радостью проголосовали в поддержку реализации данного проекта на территории округа.

Управление Автодорожного округа