В Якутске будет построено 10 новых школ

Светлана Нестеровна Федорова, директор средней общеобразовательной школы №7 города Якутска, как и все ее коллеги накануне учебного года, находится под «нажимом» родителей, желающих устроить своих детей в уже заполненные классы. Но директор школы знает, что вопросы по разгрузке школ решаются!

— «Очень хорошо, что в городе Якутске решился острый вопрос по предоставлению мест в детские сады. Внутренняя миграция, повышение рождаемости – все это увеличивает количество детей. И сейчас уже стоит вопрос увеличения количества мест в общеобразовательных учреждениях, строительства новых школ. В частности, проблема снята недавним решением Якутской городской Думы о направлении финансов на выкуп дополнительных помещений для школ столицы. Совсем скоро в Якутске появится еще несколько школ, что позволит не только решить вопросы создания новых учебных мест, но и со временем перейти на односменное обучение.

Я доверяю кандидату на должность главы города Якутска Александру Саввинову, поскольку считаю, что именно он сможет выполнить эту сложную задачу. Уважаю его за человеческие качества — он умеет слушать и слышать людей, изучать проблемы и решать их. Лишнего не обещает. Но, когда говорит, то можно быть уверенным, что обязательно примет правильное решение. Поэтому ему доверяют люди.

В последнее время вижу, что настрой у горожан, их отношение к столице меняется в лучшую сторону. Появляется чувство сопричастности к тому, что происходит в нашем городе. Сейчас быстрыми темпами идет развитие и благоустройство округов и пригородов. И все это происходит благодаря команде города Якутска и лично Александру Александровичу Саввинову», — считает директор СОШ № 7 Светлана Нестеровна Федорова.

Отметим, что в предвыборной программе кандидата на должность главы города Якутска Александра Саввинова сказано, что начнется строительство 10 новых школ в рамках реализации второго этапа Соглашения о государственно-частном партнерстве.