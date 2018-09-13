В Якутске будет построен роскошный отель

Группа AccorHotels − мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, представленная в России как ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани», объявляет о подписании меморандума о сотрудничестве с АКБ «Алмазэргиэнбанк» совместно с ООО «АЭБ Капитал». Подписание состоялось на полях Восточного экономического форума. Свои подписи под документом поставили Генеральный Директор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис Деларофф, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Людмила Валерьевна Николаева и Генеральный директор ООО «АЭБ Капитал» Игорь Анатольевич Борисов.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает строительство гостиницы Mercure на 150 номеров в городе Якутске. Отель будет построен в соответствии с высочайшими международными стандартами бренда и откроется после 2020 года.

«Дальний Восток – очень интересный для нас регион, и мы видим здесь огромный потенциал для развития. Уникальная природа, растущая деловая активность, развитие связей со странами АТР и богатое культурное наследие коренных народов – все это, я уверен, привлечет как туристов, так и бизнес-путешественников. Мы очень рады, что смогли найти надежного партера в регионе и с нетерпением ждем начала работы над проектом».