В Якутске будет построен «Хилтон»!

Между правительством Якутии и Hilton Worldwide подписано соглашение, согласно которому к 2020 году в столице республики будет построен гостиничный комплекс как минимум на четыре звезды. Об этом ЯСИА заявил генеральный директор СРО Якутии Айхал Габышев.

«Было подписано соглашение на строительство отеля на 150 номеров. Проект полностью соответствует всем мировым требованиям. Строительство начнется в 2018 году, и к 2020 году оно будет завершено», — отметил Айхал Габышев.

Со стороны республики будут выделены земельные участки, дальше работа будет зависеть от подрядчика.

«Предстоит огромная работа большого количества людей. Многие потенциальные инвесторы первым делом спрашивают – где у вас можно разместиться? Для туристов и инвесторов это будет знаком, что республика работает на международном уровне», — подчеркнул Габышев.