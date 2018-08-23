В Якутске будет организовано горячее питание для бездомных

Центр помощи семьям «Тэрчи» призывает неравнодушных граждан города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому».

Цель:

➖выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации;

➖помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы для возвращения в общество;

➖оказание адресной помощи нуждающимся, в том числе, психологической и медицинской;

➖ помощь в восстановлении утраченных документов;

➖восстановление родственных связей;

➖содействие в трудоустройстве и т.д.

Информацию о гражданах, нуждающихся в помощи можно сообщить по номеру: 749-911

Мероприятие будет проходить 25 августа на территории автовокзала и Крытого рынка. Будет организовано горячее питание лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставлена психологическая и медицинская помощь, а также будут составляться списки лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации.