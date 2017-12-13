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В Якутске более 6 тысяч горожан переселены в новые квартиры из аварийного жилья

Аварийное и ветхое жилье является одной из острых проблем многих городов России. Поскольку ремонт в таких домах не проводился десятилетиями, они не только портят архитектурный облик городов, но и создают угрозу для жизни и здоровья жильцов. Для решения данной проблемы Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина была разработана целевая федеральная программа «Жилье», в рамках которой местные власти должны обеспечивать переселение граждан из домов, признанных аварийными. 

1 сентября 2017 года город Якутск одним из первых муниципальных образований своевременно завершил республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства РС (Я) от 11 июня 2013 года №193.

За пять лет реализации адресной программы в Якутске проведена масштабная работа по расселению жителей аварийных квартир, общей площадью 71 851, 11 кв. м. Благодаря адресной программе в новые квартиры заселились 6 388 тысяч горожан.

К примеру, горожанин Василий Федоров вместе со своей семьей, проживавшей в аварийном доме по ул. Тимирязева, 46, стал обладателем   двухкомнатной квартиры в новостройке по ул. Воинская, 9/1. «Мы долгие годы жили в аварийном деревянном доме барачного типа по ул. Тимирязева, 46. Дом был построен в середине 50-х годов прошлого столетия и, естественно, за эти годы   пришел в негодность, окна сравнялись с землей, дом осел, под половицами постоянно скапливалась вода, стены заплесневели, а деревянный оклад сгнил. По сравнению с тем, в каких условиях нам приходилось проживать, наша новая квартира не идет ни в какое сравнение. У нас в семье подрастает двухлетняя дочь, поэтому были несказанно рады, получив ключи от новой квартиры. Наша семья благодарит Окружную администрацию города Якутска, Департамент жилищных отношений за реализацию адресной программы и за осуществление нашей мечты», — делится новосел Василий Федоров.

В 2017 году в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы» в Якутске введено пять многоквартирных жилых комплекса по ул. Лермонтова, 102, ул. Якутская, 2/17, ул. Газовиков, 19Б, пер. Космонавта Германа Титова, дом 2, корпус 3, ул. Бабушкина, дом 12, корпус 3. В вышеуказанных домах для переселенцев из аварийного жилья выделено 411 квартир.

Многодетная семья Капитолины Михайловны и Алексея Кузьмича Алексеевых в июне заселилась в трехкомнатную квартиру в новостройке по ул. Якутская, 2/17. «Ранее мы проживали в аварийном доме по ул. Студенческая, 2, микрорайона Птицефабрика. Когда нам позвонили и сказали, что в День России, 12 июня нам вручат ключи от новой квартиры, мы долго не могли поверить счастью. У нас четверо детей, все получили образование, создали семьи, подарили внуков. Очень счастливы и рады, что Новый год будем встречать все вместе в новой квартире», — говорят супруги.

Мария и Егор Кириллины до получения новой двухкомнатной квартиры в доме по ул. Газовиков, 19Б, проживали в аварийном доме по ул. Комарова в микрорайоне Марха: «Новая квартира нам сразу понравилась, планировка, отделка, все выполнено на высшем уровне. Мы долго мечтали о новой квартире. Огромную благодарность выражаем администрации города Якутска, администрации мкрн.Марха, Департаменту жилищных отношений и всем строителям!».

Деревянные двухэтажные дома, чьи жильцы получили ключи и переселились в новостройки, не стоят долго пустыми. Сносом домов, которые идут по программе переселения, занимается МУП «Жилкомсервис».

В этом году силами муниципального предприятия снесено 40 деревянных многоквартирных дома по адресам: пр. Ленина, 53; ул. Автодорожная, 28/5 и 38/12; ул. Байкалова, 14/3; ул. В. Манчаары, 34; ул. Винокурова, 28; ул. Гимеинская, 4; ул. Дежнева, 79; ул. Клары Цеткин, 6; ул. Красноярова, 19; ул. Крупской, 3/5; ул. Лонгинова,31/2 и 40/1; ул. Можайского, 4/1, 6, 10; ул. Ново-карьерная, 14; ул. Пояркова, 48; ул. Притузова, 19; ул. Софронова, 69; ул. Студенческая, 2; ул. Тимирязева, 46; ул. Хабарова, 44; ул. Халтурина, 65/3; ул. Циолковского, 4; ул. Чайковского, 115,  26/2, 38; ул. Чепалова, 9/2; ул. Чернышевского, 74/1 и 74/3; ул. Ярославского, 40, 45/1 и 6/1; ул. Якова Потапова, 11 и 15; ул. Якутская, 4/2; ул. Свердлова, 16; ул. Бестужева-Марлинского, 1/11.

Несмотря на большое количество снесенных аварийных домов и переселение граждан в новые квартиры, в городе Якутске все еще остается достаточное количество аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.

«На сегодняшний день в Якутске имеется 261 аварийный дом, признанный таковым после 1 января 2012 года. Общая площадь составляет 119,5 тыс. кв. м. Дома внесены в реестр аварийных домов, который был представлен Министерству архитектуры и строительного комплекса республики для учета при создании механизма переселения граждан из аварийного жилого фонда, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 января 2016 года №80. После принятия решения на уровне Правительства РФ должна быть разработана программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Сроки сноса и расселения будут определены исходя из условий планируемой программы», — поясняет главный специалист отдела переселения Департамента жилищных отношений Окружной администрации города Якутска Игорь Алексеев.

Отметим, что Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству совместно с регионами выработать новые механизмы расселения граждан из аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации  г. Якутска
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