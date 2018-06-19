В Якутске безработным гражданам предлагают бесплатное обучение

Центр занятости населения г. Якутска в рамках реализации приоритетного проекта «Местные кадры — в промышленность» приглашает незанятых граждан на бесплатные курсы в целях трудоустройства в промышленные компании по следующим профессиям: машинист буровой установки

машинист автогрейдера

электрослесарь-монтажник

машинист конвейера

разметчик алмазов

огранщик алмазов в бриллианты

горнорабочий подземный

горномонтажник подземный

проходчик

машинист экскаватора

машинист подземных самоходных машин

электрогазосварщик

стропальщик

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

водитель БЕЛАЗ Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 6/1, кабинеты № 101, № 206 Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутск.

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