В Якутске безработным гражданам предлагают бесплатное обучение

Центр занятости населения г. Якутска в рамках реализации приоритетного проекта «Местные кадры — в промышленность» приглашает незанятых граждан на бесплатные курсы в целях трудоустройства в промышленные компании по следующим профессиям:
- машинист буровой установки
- машинист автогрейдера
- электрослесарь-монтажник
- машинист конвейера
- разметчик алмазов
- огранщик алмазов в бриллианты
- горнорабочий подземный
- горномонтажник подземный
- проходчик
- машинист экскаватора
- машинист подземных самоходных машин
- электрогазосварщик
- стропальщик
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
- водитель БЕЛАЗ
Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 6/1, кабинеты № 101, № 206
Источник: Отдел информирования ЦЗН г.Якутск.
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