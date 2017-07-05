В Якутске арестованы двое мужчин, подозреваемых в покушении 

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 1 июля 2017 года двое ранее неоднократно судимых жителей г. Якутска, 25 и 26 лет, распивали спиртные напитки в одной из квартир дома, расположенного на улице Лонгинова города Якутска.

В ходе распития алкоголя на почве личных неприязненных отношений они нанесли множественные удары двумя ножами в грудную клетку, спину, живот и нижние конечности мужчины, который пришел в квартиру.

После этого они скрылись с места происшествия.

Довести умысел, направленный на убийство потерпевшего, они не смогли по независящим обстоятельствам ввиду того, что потерпевший был обнаружен другими лицами, и ему незамедлительно была оказана медицинская помощь.

В настоящее время потерпевший находится в медицинском учреждении, его состояние расценивается как тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

Что касается злоумышленников, они были задержаны в день совершения преступления и по ходатайству следственных органов заключены под стражу. Им предъявлено обвинение.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые экспертные исследования, допросы, а также иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.