В Якутске алиментщик выплатил более 120 тысяч рублей, испугавшись уголовной ответственности

Взыскание алиментов является одной из приоритетных, социально-значимых задач Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия). Судебным приставом — исполнителем Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, житель города Якутска за уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка. Суд обязал нерадивого родителя выплачивать алименты на содержание своего ребенка до его совершеннолетия. Под разными предлогами должник уклонялся от своих родительских обязательств, на требования судебного пристава не реагировал, тем самым за время уклонения у гражданина накопилась задолженность на сумму более 120 тысяч рублей. В связи с длительным неисполнением родительских обязательств и ростом задолженности судебным приставом – исполнителем было возбуждено административное производство для привлечения гражданина к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. В ходе судебного заседания мировой судья, рассмотрев материалы обвинения, признал гражданина виновным и постановил привлечь его к 50 часам обязательных работ. После привлечения к вышеуказанной ответственности, должник, поняв, что следующее заседание будет уже по уголовному обвинению, в тот же день внес оплату в размере свыше 120 тысяч рублей, тем самым полностью погасив образовавшуюся задолженность. «С начала 2017 года судебными приставами-исполнителями Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по РС(Я) привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ – 127 должников по алиментным обязательствам, проживающих на территории г. Якутска. Должники, будучи ранее привлеченными к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ не приступившие к обязанности по уплате алиментных платежей, привлекаются к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.157 Уголовного Кодекса РФ, с начала года уже привлечено 48 граждан. Санкция статьи 157 Уголовного Кодекса РФ предусматривает до 1 года лишения свободы» — передал заместитель начальника отдела Виктор Николаев. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82