В Якутске 9 мая перекроют главные улицы

Уважаемые водители!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, согласно распоряжения Администрации ГО «город Якутск», 9 мая на отдельных участках дорог будет перекрыто движение для всех транспортных средств.
Госавтоинспекция рекомендует владельцам транспортных средств 9 мая не парковать автомобили на перекрываемых улицах и прилегающих к ним территориям.
Автомобили, припаркованные в этих зонах, будут эвакуированы.
Просим граждан с пониманием отнестись к данным мероприятиям и заранее позаботиться о парковке автомобиля.
В случае эвакуации автомобиля информацию можно получить по телефонам дежурной части ГИБДД 127 и 47-35-69.
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Источник: Госавтоинспекция г. Якутска.