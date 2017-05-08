В Якутске 9 мая перекроют главные улицы

Уважаемые водители!

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, согласно распоряжения Администрации ГО «город Якутск», 9 мая на отдельных участках дорог будет перекрыто движение для всех транспортных средств.

Госавтоинспекция рекомендует владельцам транспортных средств 9 мая не парковать автомобили на перекрываемых улицах и прилегающих к ним территориям.

Автомобили, припаркованные в этих зонах, будут эвакуированы.

Просим граждан с пониманием отнестись к данным мероприятиям и заранее позаботиться о парковке автомобиля.

В случае эвакуации автомобиля информацию можно получить по телефонам дежурной части ГИБДД 127 и 47-35-69.