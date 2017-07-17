В Якутске 6 человек увезли на скорой с обострением бронхиальной астмы

За 15-16 июля зарегистрировано 7 вызовов в станции скорой медицинской помощи с обострением бронхиальной астмы, в т.ч. 6 – в г. Якутске, 1 – в Намском районе, из них 1 госпитализирован (г. Якутск), сообщает Роспотребнадзор Якутии со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). Рекомендации населению: минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток;

временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в том числе спортивных и игровых площадках образовательных учреждений;

для восполнения объемов жидкости в организме рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре увеличивается потоотделение и теряется достаточно большое количество жидкости;

для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется употреблять подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно- кислые напитки, исключить употребление газированных напитков;

использовать в питании легкоусвояемые пищевые продукты, а также пищу, богатую витаминами;

по возможности ограничить физические нагрузки;

в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и т.д.), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы, по возможности использовать кондиционеры. Наибольшая необходимость применения защитных средств возникает для пожилых людей, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими патологиями. Наиболее выраженным эффектом фильтрации обладают промышленные и бытовые респираторы;

для удаления накопленных в помещении вредных веществ необходимо проводить ежедневные влажные уборки;

для профилактики возникновения теплового удара и с целью удаления с кожи осевших неразличимых глазом продуктов горения, рекомендуется принимать душ несколько раз в день;

отказ от приема алкогольных напитков и пива, исключение курения;

в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом. comments powered by HyperComments

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