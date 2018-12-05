В Якутске 260 детей-сирот будут обеспечены квартирами

В Якутске продолжается реализация мер, направленных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным отдела опеки и попечительства Окружной администрации с 1 января 2018 года жильем обеспечены 139 человек. Всего в этом году планируется заселить в новые квартиры не менее 260 детей-сирот.

«Квартиры, предназначенные для детей-сирот, находятся в домах по ул. Газовиков, 19б, ул. Воинская, 19-2/1, ул. Чехова, 77. Жилье отвечает всем санитарно-техническим требованиям, в каждой квартире проведена чистовая отделка, установлено санитарно-техническое оборудование, электроплиты и приборы учета», — сообщила главный специалист по имущественным вопросам отдела опеки и попечительства Розалия Акимова.

Новые квартиры предоставляются в рамках муниципальной подпрограммы «Приобретение или строительство жилья для детей сирот на 2013-2017 гг.» и муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск на 2018-2022 гг.». В этом году на эти цели выделено свыше 429 миллионов рублей.

В отделе опеки и попечительства отметили рост количества граждан, желающих встать на учет в реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, количество обращений увеличилось на 51 пункт.

До конца 2018 года в Якутске запланирована сдача в эксплуатацию еще 121 квартиры для детей-сирот.