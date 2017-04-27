В Якутске 209 из 257 ГСК должны за теплоэнергию

На начало апреля общая задолженность гаражно-строительных кооперативов г. Якутска за потребленную тепловую энергию превысила 42 млн рублей.

209 из 257 ГСК столицы республики имеют задолженность за теплоэнергию перед ПАО «Якутскэнерго». В том числе насчитывается 113 кооперативов, за каждым из которых числится задолженность свыше 100 тыс. рублей.

«Якутскэнерго» применяет весь предусмотренный законодательством комплекс мер, направленных на то, чтобы побудить ГСК-неплательщиков рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы. В Арбитражный суд РС(Я) направлены иски о взыскании с 11 ГСК задолженности на общую сумму 11 млн рублей. 4 кооператива оплатили долги в 1 млн рублей до суда. Судебные решения вынесены в отношении 7 ГСК, общий долг которых составляет порядка 9 млн рублей.

В отношении 10 ГСК, общая задолженность которых превышает 4 млн рублей, «Якутскэнерго» было вынуждено применить крайнюю меру – приостановить подачу тепла до окончания отопительного сезона.

В настоящее время Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» направляет ГСК-должникам информационные письма о необходимости погашения долга до 31 мая. В случае неоплаты к должникам будет применена санкция – отключение от тепловой сети видимым разрывом.

Подача тепла в новом отопительном сезоне будет производиться только после полной оплаты задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.