В Якутске 19-летний мошенник нажился на потенциальных арендаторах

Молодой якутянин решил нажиться на доверии законопослушных жителей города. Он разместил объявление в сети Интернет о сдаче в аренду квартиры.

Спустя некоторое время ему позвонили потенциальные клиенты. Злоумышленник начал обрабатывать своих жертв по запланированной схеме. Он сказал им, что в данное время якобы находится за пределами города, и что новым жильцам надо будет оплатить первоначальный взнос аренды, а за деньгами подойдет его сын и он же даст им ключи от квартиры. Доверчивые граждане согласились с такими условиями. На встречу с ними, под видом сына арендатора пришел сам мошенник. Получив деньги от клиентов, он вручил им ключи от несуществующей квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники второго отдела полиции г. Якутска задержали злоумышленника, им оказался 19-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».