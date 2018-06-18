В Якутске 17 нелегальных мигрантов ожидают депортации

В Якутии 17 иностранных граждан нарушили требования миграционного законодательства.

После вынесения судом постановления о назначении административного наказания в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации 17 выходцев из Украины, Китая, Республики Армения, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан препровождены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Республике Саха (Якутия).

Об этом сообщили в специализированном отделе оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия).

В отношении иностранных граждан из Китайской Народной Республики, Украины, национальных республик Армения, Кыргызстан, Таджикистан, нарушивших требования миграционного законодательства Российской Федерации, составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

В ближайшее время иностранных граждан ждет депортация в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года («Последствия несоблюдения иностранным гражданином срока пребывания или проживания в Российской Федерации»).