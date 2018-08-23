В Якутске 16-летняя мамочка снимала стресс алкоголем

В Якутске сейчас проходят масштабные профилактические рейды ПДН. Ежедневно проводятся профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей.

Так, 17 августа были проведены рейды ПДН совместно с Министром по делам молодежи и семейной политике Иваном Луцканом, советом ветеранов МУ МВД России «Якутское». В ходе проверки было выявлено 21 ребенок, все несовершеннолетние являлись учащимися общеобразовательных средних школ города и районов.

Участники рейда проверили места вероятного скопления подростков, досугово-развлекательные центры: кафе, ресто-бары, территорию городского парка, клубы, улицы района Залога, заброшенные здания, компьютерные клубы, площадь Ленина, городской пляж.

Первым пунктом проведения рейда стал городской парк культуры и отдыха. На Комсомольской площади была проведена профилактическая беседа с юными велосипедистами.

Там же полицейские заметили девушку с явными признаками алкогольного опьянения, выходящую из территории городского парка. Инспектор ПДН узнает в ней свою 16-летнюю подопечную. Как оказалось девушка считает себя совершеннолетней, т.к. она у нее есть малолетний ребенок. На резонный вопрос инспектора ПДН, что делает мама маленького ребенка на улице в состоянии алкогольного опьянения, последовал ответ, что таким образом мама-подросток снимает нервное напряжение.

Следующими объектами проведения рейда стали места вероятного скопления подростков: площадь Ленина, «Повод не нужен», «Chester» и близлежащие пабы в гаражных постройках. К счастью, подростков там не оказалось. Не были они установлены и в «Приюте бодливой козы» и других клубах.

Однако, в кафе быстрого питания «Сабвэй» задержан гражданин «З», вовлекавший несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. В отношении данного гражданина составлен протокол по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ.

Выявлены нарушения в компьютерном клубе «Геймзон», в котором в ночное время находились 4 несовершеннолетних без сопровождения законных представителей, родители привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ. На руководителя компьютерного клуба материал направлен в прокуратуру г. Якутска для возбуждения административного производства.

В ходе рейдового мероприятия проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, молодежью и администрациями клубов и ресто-баров о недопустимости нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах и на улицах без сопровождения родителей, а также за продажу и вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции и табачных изделий.

Трое несовершеннолетних были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия) за совершение административного правонарушения (появление в общественных местах в состоянии опьянения), еще четверо были помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в связи с отсутствием законных представителей. 17 подростков доставлены полицией родителям.

Привлечено к административной ответственности три родителя за не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, в отношении 19 родителей проводятся проверки и установление обстоятельств нахождения несовершеннолетних детей в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Отметим, что такого рода проверки проводятся не только с целью выявления несовершеннолетних подростков в увеселительных заведениях города, но с целью проверки наличия лицензии на реализацию алкогольных напитков и разрешительных документов на осуществление частной охранной деятельности. Проведенный рейд является только началом глобальной проверки всех увеселительных заведений Якутска.