В Якутск вернулось лето

В ближайшие сутки в Якутске без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью +11,+13°, днем +27,+29°, сообщает Якутское УГМС.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 5-6 августа:

В центре, на юге, северо-востоке, Нижнеколымских районах небольшие, местами умеренный кратковременные дожди, в Томпонском районе местами ливни, грозы. Ветер при грозах 5 августа местами в центре , на юге, востоке, в Кобяйском районе порывистый до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°, при прояснении +2+7°, в пониженных местах до 0°, в горах юга до -2, днем на западе +22+27°, в центре 5 августа +14+19°, 6 августа +17+22°, на северо-востоке при дождях +11+16°, на побережье +4+9°.