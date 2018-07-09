В Якутск пришел дым от лесных пожаров в соседнем районе

Утром 9 июля в Якутске наблюдается задымление, ощущается запах гари. По информации Управления ГО и ЧС города Якутска, дым пришел из Мегино-Кангаласского района, где горит лес недалеко от села Суола.

«По информации МЧС России, лес горит в непосредственной близости от населенного пункта Суола, приблизительная площадь пожара 95 гектаров. Это в 30-40 километрах от Якутска. По данным УГМС, сейчас в городе ветер северо-восточный, скорость 1 м/с», — сообщил главный специалист по пожарной безопасности Управления ГО и ЧС города Якутска Заур Бабаев.

По данным МЧС России, в настоящее время в Якутии горят 17 природных пожаров: в Верхневилюйском районе 1 пожар на общей площади 2 500 га, в Вилюйском районе 2 пожара на общей площади 4 470 га, в Горном районе 1 пожар на площади 1 090 га, в Кобяйском районе 1 пожар на общей площади 90 га, в Ленском районе 1 пожар на общей площади 74 га, в Мегино-Кангаласском районе 1 пожар на общей площади 95 га, в Намском районе 5 пожаров на общей площади 2 323 га, в Нюрбинском районе 2 пожара на общей площади 595 га, в Олекминском районе 1 пожар на общей площади 150 га, в Сунтарском районе 1 пожар на общей площади 3 673 га.

В связи с устоявшейся сухой жаркой погодой, Управление ГО и ЧС г. Якутска напоминает любителям отдыха на природе о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу.