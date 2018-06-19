В Якутск прилетели представители федерации мас-рестлинга Венгрии

В Якутск прилетели президент федерации мас-рестлинга Венгрии Адам Дараш, а также спонсоры спортивного объединения Кароли Лазло Чабо и Ева Саролта Бартосне Чанто.

Напомним, что в Венгрии в прошлом году проходил второй этап Кубка Мира по мас-рестлингу на призы Ил Дархана. Также в этом году планируется проведение абсолютного чемпионата Европы 9-13 августа.

Учитывая, что этот вид спорта является исконно якутским, знакомство с культурой и историей Якутии так или иначе поспособствует его развитию за пределами родины. Всего по миру насчитывается 46 федераций мас-рестлинга.

В планах делегации встречи с министром спорта республики Георгием Балакшиным, с президентом международной федерации мас-рестлинга Акимовым Александром, а также с директором республиканского центра национальных видов спорта им. В. Манчаары и вице-президентом всероссийской федерации Иннокентием Григорьевым.

Гости увидят своими собственными глазами наш грандиозный праздник лета Ысыах, а также посетят природный парк «Ленские столбы».