В Якутск прилетела мировая балетная знаменитость

Вчера, 22 мая в Якутск по приглашению Дирекции и Администрации Якутского хореографического колледжа имени А.и Н. Посельских прилетел выдающийся мастер классического балета господин Дже Хон Пак.

Он ознакомится с педагогической деятельностью преподавателей ЯХК имени Посельских, 26 мая посетит спектакль ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона «Лебединое озеро» П.И.Чайковского, где в главной партии Принца выступит Сарыал Афанасьев, который в данное время работает в Московском академическом театре имени Станиславского.

Где можно увидеть воочию и пообщаться с господином Дже Хон Пак?

В четверг, 25 мая 2017 года в Большом зале Якутского хореографического колледжа имени А. и Н. Посельских в 12:00 часов будет показан Концерт для именитого гостя.

А в субботу, 27 мая 2017 года в 17:00 состоится Большой концерт XIII выпуска ЯХК имени Посельских в ГТОиБ имени Суоруна Омоллоона.

27 мая господин Дже Хон Пак вылетит на Родину, в Сеул.

Справка:

Дже Хон Пак (Ph.D) – художественный руководитель Корейского международного конкурса с 2014 года (KIBC).

Является балетмейстером, хореографом, теоретиком балетного искусства. Также господин Пак внес огромный вклад в развитие балета в Корее, выступая в качестве директора по общим вопросам Корейской балетной ассоциации, председателя по международным делам Корейской балетной ассоциации, председателя по международным делам Корейской танцевальной ассоциации, административного комитета Корейского международного балетного конкурса, члена комиссии Корейского комитета искусства и культуры и члена корейского танцевального Гран При.

Дже Хон Пак являлся главным танцором балетной труппы Universal и танцевал главные партии в спектаклях, как классического репертуара, так и современной хореографии в странах Азии, Северной Америке и Европе.

Господин Пак был также приглашенным гостем в такие известные театры как Кировский – Мариинский (г.Санкт-Петербург, Россия), Королевский театр балета (г.Виннипег, Канада), Гонконгский международный фестиваль танца и многие другие, не менее известные театры по всему миру.

После награждения призами «Лучший хореограф» от Корейской танцевальной ассоциации и « Благородный танцор» от Корейской балетной ассоциации, господин Пак поставил такие спектакли, как «Механическая тревога», «Под убывающей луной», «Смущенная», «Путь», «Песнь плача», «И это тоже пройдет» и т.д.

Кроме того, он внес свои тезисы по фундаментальному балету с точки зрения педагогики и кинезиологии в основные журналы.

Г-н Пак в настоящее время является профессором кафедры танца в Университете Хансунга в Сеуле.

Президент Корейского общества науки танца

Вице-президент Корейской балетной ассоциации

Вице-президент Корейского балетного фонда

Художественный руководитель Корейского международного конкурса артистов балета.