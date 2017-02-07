В Якутск приезжает рабочая группа Арктического совета AMAP

Якутия является самым холодным регионом в мире. По абсолютной величине минимальной температуры и по суммарной продолжительности периода с отрицательной температурой (от 6,5 до 9 месяцев в год) не имеет аналогов в Северном полушарии. Общее охлаждение и отморожения являются одними из тяжелых видов холодовой травмы, зачастую они приводят к высокому уровню инвалидизации и летальному исходу пострадавших.
Наиболее часто данная патология встречается на территории Сибири и Крайнего Севера, где проживает порядка 12 млн. человек. 50% из общего числа охлаждений и отморожений регистрируется на территории Республики Саха (Якутия).
15-16 февраля 2017 г. в г. Якутск планируется приезд рабочей группы Арктического совета AMAP (Программа арктического мониторинга и оценки). В составе делегации:
- Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия,
- Турид Остин Веллер, старший консультант Арктического университета Тромсё (Норвегия),
- Эрик Свеберг Дитрихс, профессор Арктического университета Тромсё, врач ординатор Университетского госпиталя Северной Норвегии,
- Тимофей Владимирович Кондратьев, ведущий специалист исследовательской группы неотложной медицинской анестезии Института клинической медицины Арктического университета Тромсё, Норвегия,
- Постоев Виталий Александрович, к.м.н., зам. декана международного факультета врача общей практики СГМУ, заведующий Архангельской международной школой общественного здоровья.
Одной из ключевых задач AMAP является создание регистров. В первый день конференции планируется обсуждение мониторинга общественного здоровья в Арктике, исследований группы AMAP, во второй – обсуждение вопросов изучения холодовой травмы в Арктике, а также международного сотрудничества и обмена опытом по лечению холодовой травмы.
|15 февраля 2017 г.
Заседание рабочей группы Арктического совета АМАР
(программа арктического мониторинга и оценки)
|Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, актовый зал ЦОМиД РБ№1-НЦМ
|9.30-10.00
|Регистрация
|Председатели
|Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., зам. ген. директора РБ№1-НЦМ по лечебной работе
Томский Михаил Иннокентьевич, д.м.н., врио директора ЯНЦ КМП
Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё (Норвегия)
|10.00-10.30
|Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия
«Презентация программы АМАР»
|10.30-10.50
|Турид Остин Веллер, старший консультант Арктического университета Тромсё (Норвегия)
«Арктическое сотрудничество с востока на запад — перспективы будущего сотрудничества между Якутским научным центром комплексных медицинских проблем и Арктическим университетом Норвегии в Тромсе»
|10.50-11.10
|Бурцева Татьяна Егоровна, д.м.н., зам. директора по научной работе ЯНЦ КМП
«Изучение здоровья населения путем создания регистров»
|11.10-11.30
|Постоев Виталий Александрович, к.м.н., зам. декана международного факультета врача общей практики СГМУ, зав. Архангельской международной школой общественного здоровья
«Использование медицинских регистров врожденных дефектов и исследование их факторов риска»
|11.30-11.50
|Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия
«Оценка здоровья человека в Арктике в 2015 году»
|11.50-12.00
|Перерыв
|12.00-12.15
|Гурьева Полина Иннокентьевна, к.м.н., н.с. учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. Сухомясова А.Л., зав. к.м.н. Ноговицына А.Н., д.м.н. Максимова Н.Р.
«Геномная медицина в Республике Саха (Якутия)»
|12.15-12.30
|Семенова Айталина Афанасьевна, к.м.н., зав. отделением вспомогательных репродуктивных технологий РБ№1-НЦМ «Функциональное состояние яичников у коренных жительниц Севера с трубно-перитонеальным бесплодием»
|12.30-12.45
|Готовцева Люция Васильевна, к.м.н., врач кабинета антенатальной УЗД Медико-генетического центра РБ№1-НЦМ
«Антенатальная диагностика врожденных пороков развития в Медико-генетическом центре РБ№1-НЦМ»
|12.45-13.00
|Захарова Александра Вячеславовна, к.м.н., врач отд. ультразвуковой диагностики РБ№1-НЦМ, к.м.н. Говорова И.П., к.м.н. Константинова В.М.
«Результат внедрения фетальной эхокардиографии в практику РБ№1-НЦМ»
|13.00-14.00
|Обед
|14.00-14.15
|Никифорова Елена Анатольевна, врач отд. патологии новорожденных и недоношенных детей №1 Перинатального центра РБ№1-НЦМ, Яковлева А.И.
«Анализ состояния здоровья глубоко недоношенных новорожденных в РС (Я)»
|14.15-14.30
|Софронова Гульнара Ивановна, к.м.н., врач психоневрологического отделения №2 Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Николаев Ю.Н., к.м.н. Андросова З.П.
«Клинические и этнические особенности фетального алкогольного синдрома у детей в Республике Саха (Якутия)»
|14.30-14.45
|Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., зам. ген. директора по лечебной работе РБ№1-НЦМ, гл. внештатный детский хирург МЗ РС (Я) д.м.н. Варфоломеев А.Р., Тарасов А.Ю., Николаев В.Н., Петрова Н.Е., Божедонов К.К. «Хирургическое лечение новорожденных с врожденными пороками развития в Республике Саха (Якутия)»
|14.45-15.00
|Слепцова Полина Андреевна, к.м.н., детский кардиолог кардиоревматологического отделения Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Аргунова В.М.
«Опыт применения генно-инженерных биологических препаратов в педиатрии»
|15.00-15.15
|Купряков Сергей Олегович, зав. отделением детской урологии Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Степанюк Н.Ф., Григорьев В.А., Васильев Е.П., Павлов Я.Г.
«Новые технологии в детской урологии РБ№1-НЦМ»
|15.15-15.30
|Егорова Вера Борисовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. Мунхалова Я.А., к.м.н. Маркова С.В., к.м.н. Аммосова А.М.
«Современные тенденции здоровья детского населения в условиях Арктики»
|15.30-15.45
|Портнягин Петр Петрович, к.м.н., кардиохирург отделения кардиохирургии Клинического центра РБ№1-НЦМ, Ломоносов С.В. «Кардиохирургическая служба РБ№1-НЦМ»
|15.45-16.00
|Обсуждение докладов
|16 февраля 2017 г.
Научно-практическая конференция «Гипотермия – научные исследования, клинические проблемы, сотрудничество на международном и региональном уровнях»
|Место проведения: г. Якутск, ул. П.Алексеева, 83 «А», актовый зал РБ №2-ЦЭМП
|9.30-10.00
|Регистрация
|Председатели
|Андреев Борис Витальевич, к.м.н., гл. врач ГБУ РС(Я) «РБ№2 -ЦЭМП»
Томский Михаил Иннокентьевич, д.м.н., врио директора ЯНЦ КМП
Эрик Свеберг Дитрихс, профессор Арктического университета Тромсё, врач ординатор Университетского госпиталя Северной Норвегии
|10.00-10.30
|Эрик Свеберг Дитрихс, профессор Арктического университета Тромсё, врач ординатор Университетского госпиталя Северной Норвегии
«Исследования гипотермии в Тромсё»
|10.30-10.50
|Тимофей Владимирович Кондратьев, ведущий специалист исследовательской группы неотложной медицинской анестезии Института клинической медицины Арктического университета Тромсё, Норвегия
«Экспериментальные модели и методы, используемые в анестезиологии и реаниматологии исследовательской группы»
|10.50-11.10
|Алексеев Рево Захарович д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Мединститута СВФУ им. М.К. Аммосова
«Новый метод лечения тяжелой холодовой травмы в дореактивном периоде»
|11.10-11.25
|Семёнова Светлана Владимировна, зав. ожоговым отделением РБ №2–ЦЭМП «Организация оказания медицинской помощи при холодовой травме в РБ№2-ЦЭМП»
|11.25-11.40
|Гольдерова Айталина Семеновна, д.м.н., гл.н.с. — зав. отделом изучения механизмов адаптации ЯНЦ КМП «Иммуногематологический статус у больных с отморожениями»
|11.40-11.55
|Николаев Вячеслав Михайлович, к.б.н., с.н.с. отдела изучения механизмов адаптации ЯНЦ КМП
«Свободно-радикальное окисление липидов у больных с различной степенью отморожений»
|11.55-12.10
|Андреев Александр Семенович, аспирант Института физико-технических проблем Севера СО РАН им. В.П. Ларионова
«Мониторинг температуры тела пловцов во время заплыва через р. Лена и в Беринговом проливе»
|12.10-12.25
|Нифонтов Константин Револьевич, к.вет.н., доцент кафедры внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства ЯГСХА, к.вет.н. Стручков Н.А.
«Изменения общеклинических параметров и показателей сердечно-сосудистой системы при холодовой травме у собак»
|12.25-13.00
|Обсуждение докладов. Принятие резолюции