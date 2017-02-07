В Якутск приезжает рабочая группа Арктического совета AMAP

Якутия является самым холодным регионом в мире. По абсолютной величине минимальной температуры и по суммарной продолжительности периода с отрицательной температурой (от 6,5 до 9 месяцев в год) не имеет аналогов в Северном полушарии. Общее охлаждение и отморожения являются одними из тяжелых видов холодовой травмы, зачастую они приводят к высокому уровню инвалидизации и летальному исходу пострадавших.

Наиболее часто данная патология встречается на территории Сибири и Крайнего Севера, где проживает порядка 12 млн. человек. 50% из общего числа охлаждений и отморожений регистрируется на территории Республики Саха (Якутия).

15-16 февраля 2017 г. в г. Якутск планируется приезд рабочей группы Арктического совета AMAP (Программа арктического мониторинга и оценки). В составе делегации:

Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия, Турид Остин Веллер, старший консультант Арктического университета Тромсё (Норвегия), Эрик Свеберг Дитрихс, профессор Арктического университета Тромсё, врач ординатор Университетского госпиталя Северной Норвегии, Тимофей Владимирович Кондратьев, ведущий специалист исследовательской группы неотложной медицинской анестезии Института клинической медицины Арктического университета Тромсё, Норвегия, Постоев Виталий Александрович, к.м.н., зам. декана международного факультета врача общей практики СГМУ, заведующий Архангельской международной школой общественного здоровья.

Одной из ключевых задач AMAP является создание регистров. В первый день конференции планируется обсуждение мониторинга общественного здоровья в Арктике, исследований группы AMAP, во второй – обсуждение вопросов изучения холодовой травмы в Арктике, а также международного сотрудничества и обмена опытом по лечению холодовой травмы.

15 февраля 2017 г. Заседание рабочей группы Арктического совета АМАР (программа арктического мониторинга и оценки) Место проведения: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, актовый зал ЦОМиД РБ№1-НЦМ 9.30-10.00 Регистрация Председатели Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., зам. ген. директора РБ№1-НЦМ по лечебной работе Томский Михаил Иннокентьевич, д.м.н., врио директора ЯНЦ КМП Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё (Норвегия) 10.00-10.30 Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия «Презентация программы АМАР» 10.30-10.50 Турид Остин Веллер, старший консультант Арктического университета Тромсё (Норвегия) «Арктическое сотрудничество с востока на запад — перспективы будущего сотрудничества между Якутским научным центром комплексных медицинских проблем и Арктическим университетом Норвегии в Тромсе» 10.50-11.10 Бурцева Татьяна Егоровна, д.м.н., зам. директора по научной работе ЯНЦ КМП «Изучение здоровья населения путем создания регистров» 11.10-11.30 Постоев Виталий Александрович, к.м.н., зам. декана международного факультета врача общей практики СГМУ, зав. Архангельской международной школой общественного здоровья «Использование медицинских регистров врожденных дефектов и исследование их факторов риска» 11.30-11.50 Джон Одланд, профессор кафедры общественного здоровья Арктического университета Тромсё, Норвегия «Оценка здоровья человека в Арктике в 2015 году» 11.50-12.00 Перерыв 12.00-12.15 Гурьева Полина Иннокентьевна, к.м.н., н.с. учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» Клиники МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. Сухомясова А.Л., зав. к.м.н. Ноговицына А.Н., д.м.н. Максимова Н.Р. «Геномная медицина в Республике Саха (Якутия)» 12.15-12.30 Семенова Айталина Афанасьевна, к.м.н., зав. отделением вспомогательных репродуктивных технологий РБ№1-НЦМ «Функциональное состояние яичников у коренных жительниц Севера с трубно-перитонеальным бесплодием» 12.30-12.45 Готовцева Люция Васильевна, к.м.н., врач кабинета антенатальной УЗД Медико-генетического центра РБ№1-НЦМ «Антенатальная диагностика врожденных пороков развития в Медико-генетическом центре РБ№1-НЦМ» 12.45-13.00 Захарова Александра Вячеславовна, к.м.н., врач отд. ультразвуковой диагностики РБ№1-НЦМ, к.м.н. Говорова И.П., к.м.н. Константинова В.М. «Результат внедрения фетальной эхокардиографии в практику РБ№1-НЦМ» 13.00-14.00 Обед 14.00-14.15 Никифорова Елена Анатольевна, врач отд. патологии новорожденных и недоношенных детей №1 Перинатального центра РБ№1-НЦМ, Яковлева А.И. «Анализ состояния здоровья глубоко недоношенных новорожденных в РС (Я)» 14.15-14.30 Софронова Гульнара Ивановна, к.м.н., врач психоневрологического отделения №2 Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Николаев Ю.Н., к.м.н. Андросова З.П. «Клинические и этнические особенности фетального алкогольного синдрома у детей в Республике Саха (Якутия)» 14.30-14.45 Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., зам. ген. директора по лечебной работе РБ№1-НЦМ, гл. внештатный детский хирург МЗ РС (Я) д.м.н. Варфоломеев А.Р., Тарасов А.Ю., Николаев В.Н., Петрова Н.Е., Божедонов К.К. «Хирургическое лечение новорожденных с врожденными пороками развития в Республике Саха (Якутия)» 14.45-15.00 Слепцова Полина Андреевна, к.м.н., детский кардиолог кардиоревматологического отделения Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Аргунова В.М. «Опыт применения генно-инженерных биологических препаратов в педиатрии» 15.00-15.15 Купряков Сергей Олегович, зав. отделением детской урологии Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, Степанюк Н.Ф., Григорьев В.А., Васильев Е.П., Павлов Я.Г. «Новые технологии в детской урологии РБ№1-НЦМ» 15.15-15.30 Егорова Вера Борисовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута СВФУ им. М.К. Аммосова, к.м.н. Мунхалова Я.А., к.м.н. Маркова С.В., к.м.н. Аммосова А.М. «Современные тенденции здоровья детского населения в условиях Арктики» 15.30-15.45 Портнягин Петр Петрович, к.м.н., кардиохирург отделения кардиохирургии Клинического центра РБ№1-НЦМ, Ломоносов С.В. «Кардиохирургическая служба РБ№1-НЦМ» 15.45-16.00 Обсуждение докладов