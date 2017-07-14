В Якутск приезжает правнук полярного исследователя Д.В. Де-Лонга

19-20 июля 2017 года в г. Якутске будет проведено XXII заседание заседания Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Одним из участников станет господин Крейг Коннелл, правнук Д.В. Де-Лонга, погибшего в Якутии в XIX веке. Крейг Коннелл — старший вице- президент корпорации «Black&Veatch».

Де-Лонг (De Long) Джордж Вашингтон (22.8.1844 — 30.10.1881) американский полярный исследователь. В 1879 г. издателем газеты «Нью-Йорк геральд» Джеймсом Гордоном Беннеттом была снаряжена экспедиция яхты «Жаннетта» во главе с капитаном Д.В. Де-Лонгом через Берингов пролив с целью достижения Северного полюса, а также отыскания экспедиции Норденшельда. 12 июня 1881 г. яхта была раздавлена льдами. Экипаж, спасшийся на льду с лодками, санями и припасами, двинулся по льду на юг. Часть состава экспедиции достигла жилищ местных жителей. Де-Лонг с товарищами погиб от истощения на одном из островов в дельте Лены, который теперь называется Америка-Хая.

На сегодняшний день РАТОП — единственная российско-американская дискуссионная площадка, направленная на организацию прямого диалога между региональными администрациями Дальнего Востока и Забайкалья РФ и западными штатами США, деловыми, научными кругами РФ и США на региональном уровне. На заседании РАТОП планируется участие представителей МИД России, Минэкономразвития России, администраций и деловых кругов российских дальневосточных регионов и западных штатов США. Ожидается участие 17 иностранных участников, 18 — из регионов РФ и федеральных органов власти, 41 — от предприятий и органов власти Республики Саха (Якутия).