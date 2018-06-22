В Якутск приехал блогер Илья Варламов

Московский блогер-урбанист Илья Варламов приехал в Якутск. Он разместил в своем Instagram фотографию, на которой позирует в столице республики вместе с «гидом» Егором, который стал известен после выхода зимних видео о Якутске.

О том, что собирается в Якутск, Илья Варламов сообщал еще в апреле в интервью изданию «Сноб». Затем в своем твиттере он опубликовал список городов, которые посетит в течение июня. Кроме Якутска в списке значится еще 10 городов.

Ранее блогер посещал Якутию два раза (в ноябре и феврале) и посвятил хвалебные отзывы, хотя и отмечал, столица республики «не может похвастаться парадными видами» и в ней «практически негде фотографироваться». Однако в целом о Якутии у блогера остались положительные впечатления. «Главный кайф Якутии – это мороз! Именно здесь находятся самые холодные места на нашей планете. Мороз – просто невероятный аттракцион!», — говорил он.

Поклонники активиста призывали посетить республику в летнее время и больше внимания уделить урбанистике города.