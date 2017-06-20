В Якутск приедут представители дальневосточных отделений ВСМС

23 июня состоится совещание руководителей региональных отделений Всероссийского Совета местного самоуправления Дальневосточного федерального округа. На это мероприятие по приглашению заместителя председателя Всероссийского совета местного самоуправления по ДФО, председателя регионального совета Якутского регионального отделения ВСМС, председателя Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА приедут представители региональных отделений ВСМС Дальнего Востока, чтобы обсудить актуальные вопросы местного самоуправления.

Среди участников совещания Наталья ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА, руководитель РИК, начальник правового управления администрации Хасынского городского округа Магаданской области; Владимир ЗАЙЦЕВ, заместитель председателя городской Думы города Южно-Сахалинска Сахалинской области; Олег ЛОГАЧЁВ, председатель комитета по регламенту и местному самоуправлению Сахалинской области; Николай ЛЕВАНОВ, глава администрации городского округа «Певек» Чукотского автономного округа, Василий САПСАЙ, руководитель департамента МСУ Администрации главы и правительства РС(Я), Анатолий КИСТЕНЕВ, председатель Совета муниципальных образований РС(Я), глава ГО «Жатай», члены Регионального совета и руководители местных отделений ЯРО ВСМС.

Александр Саввинов выступит с докладом как заместитель Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному Федеральному округу перед представителями региональныхотделений ВСМС.

Об опыте работы Горного местного отделения ЯРО ВСМС, который признан лучшим местным отделениием по итогам 2016 г., расскажет его руководитель Алквиад ТАРАСОВ, председатель районного Совета депутатов МО «Горный улус». С докладом о муниципальной практике «Краудсорсинговый интернет-портал Oneclick Yakutsk» выступит его руководитель Маргарита ПОПОВА, о комплексном освоении территории квартала энергоэффективных домов в городском округе «Жатай» сообщит Дмитрий ЯНЫГИН. Оба проекта были награждены на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

Гости на следующий день посетят национальный праздник «Ысыах Туймаады», затем в составе одной делегации во главе с Александром Саввиновым они отбудут на III всероссийскую Конференцию «Местное самоуправление: служение и ответственность» в г.Нефтеюганске.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВСМС