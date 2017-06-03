В Якутск прибыла первая группа детей с Колымы

Первая группа из 35 детишек из с Березовка Среднеколымского района прибыли в г. Якутск. По решению правительства Республики Саха (Якутия) 5 июня дети из пострадавшего от паводка поселка вылетают на отдых в детские лагеря на курорты г. Сочи.

У трапа самолета ребят встретили первый заместитель председателя Госкомитета по безопасности жизнедеятельности Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков и председатель Якутского отделения РОССОЮЗСПАС Николай Находкин.

В порту делегацию из Березовки встречали представители министерства образования, родственники и друзья.

Девчонки и мальчишки делятся первыми впечатлениями и прямо с трапа самолета начинают селфиться, большинство из них впервые увидят большой город — столицу Якутии.

Практически у всех сотовые телефоны и дети торопятся рассказать своим близким о начале своего путешествия в мир неизведанного.

Уже через несколько дней они попадут на черное море, где их ждет насыщенная программа новые друзья, новые впечатления.