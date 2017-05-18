В Якутск прибыла хормейстер Светлана Смирнова

В Национальном театре танца продолжается постановочная работа над созданием спектакля «Дети Белого Солнца». Георгий Ковтун ежедневно ставит картину за картиной. 10 мая в Якутск прибыла из Одессы и сразу влилась в постановочный процесс.

Во время репетиции встретила Светлану Смирнову и узнала интересные моменты: « 15 лет тому назад я впервые попала в постановочную группу Георгия Ковтуна. Он ставил рок оперу «Ромео и Джульетта» в Одессе. Я тогда работала как бы за кадром, по музыкальной части только с композитором. Ковтун непосредственно работал с композитором. Спустя несколько лет мы вновь встретились на постановочной площадке и с тех пор стали плотно работать. Мы поставили музыкальный спектакль «Донская легенда» в Липецком театре танца «Казаки России», спектакль «Священные сады» в Казани, Татарстане. В основном работа с ним была в Одессе. Могу перечислить совместные работы: детский мюзикл «Пеппи – длинный чулок», рок опера «Ариадна», «Вий» в Украинском драматическом театре, проект спектакля «Труффольдино», «Слуга двух господ» в Русском театре, «Девушка и смерть» по стихотворению М.Горького. В Якутске я впервые. Уже побывала в «Царстве вечной мерзлоты» и в «Усадьбе Атласовых». Очень впечатлена всем увиденным и знакомством с новым театром. Есть большой потенциал в осуществление всего задуманного. Сегодня целый день прошел в плодотворной работе с Николаем Петровым. Отдельно хочу отметить вокалистов-хомусистов театра Василену Шарину, Артура Семенова, Георгия Слепцова, с ними у меня предстоит большая ответственная работа. Ребята просто молодцы!»

Из википедии: Смирнова Светлана Николаевна (30.03.1971) — выпускница Одесской Государственной Консерватории им. А.В. Неждановой вокально-хоровой кафедры (класс профессора, заслуженного деятеля искусств Украины Серебри Алисы Петровны). Музыкальный руководитель театра рок-оперы им. Евгения Лапейко. Педагог – методист. Заведующая хоровым отделением ДМШ № 3 города Одессы. Художественный руководитель и дирижер Образцового детского хорового коллектива «Забава». Неоднократный обладатель Гран-При, Лауреат Международных, Всеукраинских и областных вокально-хоровых конкурсов и фестивалей. Хормейстер и вокально-хоровой аранжировщик театральных постановок режиссера Георгия Ковтуна (в странах ближнего зарубежья); солистка и хормейстер Народной хоровой капеллы ОНУ имени И. И. Мечникова. Награждена почетным знаком одесского городского головы «Подяка».