В Якутск прибыл заместитель министра МЧС России Павел Барышев

В первой половине дня он вместе с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексеем Колодезниковым посетят село Амга Амгинского района, пострадавшего весеннего половодья.

Также запланированы осмотр объектов и встреча с населением.

Во второй половине дня Павел Барышев и Алексей Колодезников проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.