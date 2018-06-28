В Якутск прибыл заместитель министра МЧС России Павел Барышев

В первой половине дня он вместе с первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексеем Колодезниковым посетят село Амга Амгинского района, пострадавшего весеннего половодья.
Также запланированы осмотр объектов и встреча с населением.
Во второй половине дня Павел Барышев и Алексей Колодезников проведут заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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