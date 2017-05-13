В Якутск прибыл выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун

Являясь по своей сути национальным, Театр Танца верен интернациональному духу искусства. Это то, что объединяет мир и раскрывает общечеловеческие ценности. В последние годы театр сотрудничает с российскими деятелями искусств. Так зародился этнобалет «Куллустай Бэргэн» на музыку Игоря Воробьёва (Санкт-Петербург). В 2015 году главным художником театра приглашен известный в театральных кругах, талантливый художник из Санкт-Петербурга Олег Молчанов, перу которого принадлежат спектакли «Куллустай Бэргэн» и «Манчаары».

В этом году решением Художественного Совета следующую крупномасштабную работу театр решил посвятить историческом корням своего народа. Признано, что якуты сохранили очень многого древнетюркского, в языке, в культуре, поскольку, оказавшись на Севере, стали обособленными от других тюрков. История своего народа всегда интересна, актуальна. В спектакле хотелось показать исторический путь, откуда наши истоки, что у нас есть тюркского… В связи с этим, художественный руководитель театра Светлана Бессонова обратилась к ученому – тюркологу, доктору исторических наук Анатолию Игнатьевичу Гоголеву, который предоставил огромное количество материала, где нас очень заинтересовали сведения о древнем государстве в Азии — Тюркском каганате и истории его распада. А также красивая легенда тюрков, упомянутая Львом Гумилевым в труде «Древние тюрки», согласно которой их праматерью была волчица. Всё это легло в основу сюжета либретто.

10 мая в Якутск по приглашению Национального театра танца прилетел выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун и приступил к постановочной работе спектакля «Дети Белого солнца», премьера которого состоится 9 ноября этого года. Автор музыки – композитор, председатель Союза композиторов России Рашид Калимуллин (Москва), художник – постановщик Олег Молчанов (Санкт-Петербург), хормейстер Светлана Смирнова (Одесса, Украина).

Во время репетиции нам удалось встретиться с хореографом и узнать некоторые любопытные моменты предстоящего события. И вот что рассказывает именитый хореограф: «Я побывал в Якутске 30 лет тому назад с гастролями, когда руководил чукотским ансамблем «Эргырон». Меня пригласил на постановку директор театра Александр Иванович Алексеев. Познакомившись с материалом, я, по своему видению и ощущению, написал новое либретто. Спектакль в первую очередь будет о добре и зле. Чтобы в мире не случалось, всегда есть Ромео и Джульетта. И в нашем спектакле есть Ромео и Джульетта, которые пройдут определенные пути, чтобы обрести свое счастье. Решение спектакля будет совершенно новым и это коснется всего, даже оркестра. Но об этом чуть позже. Не будем открывать все секреты. Третий день ставлю отдельные сцены. У артистов балета горят глаза, значит, им нравится исполнять мои сочинения. Меня поразили прекрасные импровизаторы – хомусисты. Их исполнение — наивысочайшее искусство. Отдельно отмечаю слаженную работу оркестра под управлением Николая Петрова. До 10 июня я поставлю полный каркас спектакля. Работа кипит. В наше беспокойное время, мы, чьи сердца стучат в унисон, создатели самого прекрасного в мире – искусства, только объединившись вместе, подтвердим правоту крылатых слов «Красота спасёт мир».