В Якутск прибудет Президент Азиатской олимпиады

В Республиканском медиа-центра состоялась пресс-конференция по подготовке и проведению в г. Якутске с 01 по 09 мая 2017г. XVIII Азиатской олимпиады по физике.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра образования и науки РС (Я) Эдуард Кондратьев, заместитель председателя Оргкомитета Азиатской олимпиады по физике Виталий Шевченко (г. Москва), главный секретарь Международного комитета Игр «Дети Азии» Сергей Хатылыков.

— За 18 летнюю историю Азиатской физической олимпиады впервые Российская Федерация получила право проведения и это право по инициативе Главы нашей республики Егора Борисова предоставлено Республике Саха (Якутия). Не может не радовать, что впервые в составе сборной команды РФ принимают сразу 3 школьника из республики. Прошедшие отбор три ученика, попавшие в состав национальной команды из 8 человек – это серьезное достижение, — отметил Эдуард Кондратьев.

По результатам АФО-2017 в Якутске будет сформирована национальная сборная по физике, которая поедет представлять страну на Международной олимпиаде в Индонезию. Отберут пять человек из восьми.

Помимо соревновательной части, для участников АФО составлена культурная программа. В программе посещение музеев, культурный и спортивный досуг.

— АФО объединяет в одно соревнование все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как правило, именно эти страны демонстрируют лучшие результаты на Международной олимпиаде по физике. АФО можно считать соревнованием среди лучших команд, которые представлены в мире. И это действительно так, задания АФО очень сложные и интересные, отвечают современному уровню науки и техники. Именно такие задачи мы подготовили участникам на этот раз, — поделился заместитель председателя Оргкомитета Азиатской олимпиады по физике Виталий Шевченко.

Напомним, что в Олимпиаде примут участие более 200 школьников из 24 стран. В дни проведения Якутск посетит Президент Азиатской физической олимпиады Леонг Чуан Квек.