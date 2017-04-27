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В Якутск прибудет Президент Азиатской олимпиады

В Республиканском медиа-центра состоялась пресс-конференция по подготовке и проведению в г. Якутске с 01 по 09 мая 2017г. XVIII Азиатской олимпиады по физике.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра образования и науки РС (Я) Эдуард Кондратьев, заместитель председателя Оргкомитета Азиатской олимпиады по физике Виталий Шевченко (г. Москва), главный секретарь Международного комитета Игр «Дети Азии» Сергей Хатылыков.

За 18 летнюю историю Азиатской физической олимпиады впервые Российская Федерация получила право проведения и это право по инициативе Главы нашей республики Егора Борисова предоставлено Республике Саха (Якутия). Не может не радовать, что впервые в составе сборной команды РФ принимают сразу 3 школьника из республики. Прошедшие отбор три ученика, попавшие в состав национальной команды из 8 человек – это серьезное достижение, — отметил Эдуард Кондратьев.

По результатам АФО-2017 в Якутске будет сформирована национальная сборная по физике, которая поедет представлять страну на Международной олимпиаде в Индонезию. Отберут пять человек из восьми.

Помимо соревновательной части, для участников АФО составлена культурная программа. В программе посещение музеев, культурный и спортивный досуг.

АФО объединяет в одно соревнование все страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как правило, именно эти страны демонстрируют лучшие результаты на Международной олимпиаде по физике. АФО можно считать соревнованием среди лучших команд, которые представлены в мире. И это действительно так, задания АФО очень сложные и интересные, отвечают современному уровню науки и техники. Именно такие задачи мы подготовили участникам на этот раз, — поделился заместитель председателя Оргкомитета Азиатской олимпиады по физике Виталий Шевченко.

Напомним, что в Олимпиаде примут участие более 200 школьников из 24 стран. В дни проведения Якутск посетит Президент Азиатской физической олимпиады Леонг Чуан Квек.

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Источник: Пресс-центр АФО-2017.
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