В Якутск пойман квартирный вор

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже. Неизвестный похитил из его квартиры денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 22-летний, ранее судимый за мошенничество, уроженец Олекминского района.

Выяснилось, подозреваемый проходил возле двухэтажного деревянного дома, и у него возник умысел совершить кражу. Он проник в квартиру потерпевшего, расположенную на первом этаже, отжав оконную раму. Оказавшись внутри, он увидел кошелек, лежащий на полке, и похитил оттуда 5000 рублей. Похищенное он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».