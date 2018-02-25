В Якутск пойман квартирный вор

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В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже. Неизвестный похитил из его квартиры денежные средства.
В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже. Неизвестный похитил из его квартиры денежные средства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 22-летний, ранее судимый за мошенничество, уроженец Олекминского района.
Выяснилось, подозреваемый проходил возле двухэтажного деревянного дома, и у него возник умысел совершить кражу. Он проник в квартиру потерпевшего, расположенную на первом этаже, отжав оконную раму. Оказавшись внутри, он увидел кошелек, лежащий на полке, и похитил оттуда 5000 рублей. Похищенное он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)