В Якутск из Мирного доставили трех детей, получивших сильнейшее отравление

В педиатрический центр Республиканской больницы №1 рейсом санавиации из Мирного доставили трех несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По предварительной версии, дети получили тяжелейшее отравление. Самый младший из пострадавших находится в коме. Об этом ЯСИА сообщила заместитель министра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.

«Сразу после получения сообщения о сильнейшем отравлении трех несовершеннолетних, наши анестезиологи и реаниматологи вылетели в Мирный. Двое ребят были без сознания, но врачам удалось привести их в чувство. Самый младший из пострадавших — 3-летний малыш — находится в коме первой степени на искусственной вентиляции легких. Генезис, как и причина отравления, нами пока не определены. Минздрав и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту», — сообщила Людмила Вербицкая.

По ее словам, в настоящее время врачи пытаются вывести детей из интоксикации. ЯСИА следит за развитием событий.