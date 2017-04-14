В Якутск едут ведущие ЛОР-врачи страны

Всего один день – 17 апреля в Якутске будет работать бригада ведущих оториноларингологов России, в состав которой вошли Владимир ДАВЫДОВ, заместитель директора Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, д.м.н., профессор (г.Москва), Антон МАЧАЛОВ, руководитель отдела аудиологии, слухопротезирования и слуховой реабилитации ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, к.м.н. (г.Москва), Сергей ХОРУК, главный специалист оториноларинголог ДФО (г.Хабаровск) и Эдуард ШАПОШНИК, главный врач Хабаровского филиала ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России (г.Хабаровск).

— Гости ознакомятся с состоянием сурдологической помощи населению республики, профессиональным уровнем специалистов по сурдологии и оториноларингологии, а также состоянием оказания высокотехнологической медицинской помощи пациентам с нарушениями слуха, — поделилась накануне главный специалист оториноларинголог Минздрава республики Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Оториноларингологи проведут консультации в Республиканской больницы №1-Национальном центре медицины, посетят Республиканскую больницу №2-Центр экстренной медицинской помощи, Арктический инновационный центр СВФУ, школу слабослышащих, ресурсный центр «Солнышко».

Завершится визит встречей с министром здравоохранения РС(Я) Михаилом ОХЛОПКОВЫМ, в ходе которого будет подписано Соглашение по дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству.