В Якутск едет Бурятский театр кукол «Ульгэр» — четырежды лауреат Золотой маски!

Впервые на гастроли в Якутию приезжает Бурятский театр кукол «Ульгэр», четырежды лауреат престижной театральной премии «Золотая Маска». Театр кукол «Ульгэр» с 19 по 23 сентября представит свои лучшие спектакли: «Дочь Байкала — Ангара», «Поющая стрела», «Ульгэрshow».

Благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ состоятся обменные гастроли Якутского ТЮЗа с Бурятским театром кукол «Ульгэр».

Спектакль «Дочь Байкала — Ангара» 7+ в постановке режиссера Эрдэни Жалцанова и художника Сэсэг Дамбаевой, расскажет зрителям известную легенду о любви Красавицы Ангара. В озеро Байкал впадает более трехсот рек, и только одна вытекает – прекрасная, полноводная река Ангара. Давным-давно народ сложил легенду о том, как единственная, любимая дочь Байкала, красавица Ангара, убежала от отца к возлюбленному — богатырю Енисею. Эта легенда и стала основой поэтичного, красивого спектакля, в котором также участвуют Иркут, соперник Енисея, мелкие речушки, и такие фольклорные персонажи, как Ветер и Осетр.

В спектакле «Поющая стрела» 10+ режиссера-постановщика Эрдэни Жалцанова и художника-постановщика Ольги Акимовой, зрители познакомятся с главным героем Мээл – баатаром. В давние времена жил на земле бурятской, за широким и священным морем – Байкалом Мээл-баатар. Племя его славилось отважными мужчинами и прекрасными женщинами. Мээл-баатар заботился о богатстве и процветании своего народа. Ни одно чужое племя не могло покорить его земли. Шло время. К Мээл-баатару пришла старость, но по-прежнему, на праздниках, ни один сильный воин не мог состязаться в силе и меткости с баатаром.

Однажды его богатые плодородные земли завоевал молодой, заносчивый и искусный в битвах Ээлэн-баатар, истребил всех воинов Мээл-баатара, увел в рабство женщин и детей. Однако мудрость и смекалка старого баатара помогли одолеть жестокого завоевателя и вернуть свой народ на родные земли.

Ульгэрshow – это зажигательное музыкальное кукольное представление для детей подросткового возраста. Это веселое, насыщенное и очень увлекательное представление. Вас ждут завораживающие волшебные превращения, фокусы, веселые скетчи, музыкальные пародийные номера на современных исполнителей. Вы сможете лично убедиться, насколько разнообразен мир театра кукол, в котором любой предмет может стать куклой для игры. Кроме того, каждый сможет стать участником этого праздника, узнать и попробовать много нового и интересного. Автор и режиссер-постановщик Белигма Улзутуева.

Не пропустите яркое событие! Зарядитесь отличным настроением и порадуйте своих близких культурным отдыхом!

19.09 — 21.09.18г. в 12:00, в 15:00 концертно-кукольное представление «Ульгэрshow» в Театре юного зрителя;

22.09.18г. в 10:00, 12:00 спектакль «Дочь Байкала — Ангара», в 17:00 спектакль «Поющая стрела» в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского;

23.09.18г. в 10:30, 11:30 концертно-кукольное представление «Ульгэрshow» в Театре юного зрителя;

23.09.18г. в 16:00 спектакль «Дочь Байкала — Ангара» ДК «Маяк» в п. Жатай.

Справки по телефону 43-43-28, 43-35-90.