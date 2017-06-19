В Якутке прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег»

16 июня в городе Якутске состоялась ежегодная экологическая акция «Чистый берег», посвященная Году экологии в РФ и Году добра в городском округе «город Якутск». Организатором выступило Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Экологическая акция по уборке сухого мусора прибрежной зоны традиционно прошла на территории острова Хатыыстаах на 202-м микрорайоне.

В этом году в мероприятии приняли участие члены Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия), под руководством Николая Гребенникова, курсанты Якутского института водного транспорта, представители Государственной инспекции по маломерным судам Республики Саха (Якутия), активисты общественной организации «Город добра» и проекта «ЗАстройнись!», бойцы студенческих строительных отрядов и специалисты Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска.

Также в этом году актуальность экологического просвещения и бережного отношения к природе показал на личном примере заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов. Всего в акции приняли участие около 40 человек, которые совместными усилиями собрали около 50 мешков сухого мусора.

Организаторы благодарят Управление Губинского округа за представленный инвентарь и помощь в организации мероприятия, а также призывают горожан принимать участие в таких экологических акциях.