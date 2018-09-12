С 19 по 23 сентября театр будет выступать в г.Якутске со своими лучшими спектаклями.

Впервые на гастроли в Якутию приезжает Бурятский театр кукол «Ульгэр», четырежды лауреат престижной театральной премии «Золотая Маска».

Благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации состоятся обменные гастроли Якутского ТЮЗа с Бурятским театром кукол «Ульгэр»

Театр кукол «Ульгэр» с 19 по 23 сентября представит свои лучшие спектакли: «Дочь Байкала Ангара», “Поющая стрела”, «Ульгэрshow».

ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя” 19.09.18 среда в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” 20.09.18 четверг в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” 21.09.18 пятница в 12:00 в 15:00 Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” АУ РС(Я) » Саха академический театр им. П.А.Ойунского» 22.09.18 суббота в 10:00 в 12:00 в 17:00 спектакль «Дочь Байкала-Ангара» спектакль «Дочь Байкала-Ангара» спектакль “Поющая стрела” ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя” 23.09.18 воскресенье в 10:30 в 11:30 Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow” ВЫЕЗДНОЙ показ спектакля в п.ЖАТАЙ 16:00 спектакль «Дочь Байкала-Ангара»

Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории всей страны.

В свою очередь, с 12 по 17 сентября 2018 года Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) покажет на сцене Государственного ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева г.Улан-Удэ свои спектакли «Ричард III» Уильяма Шекспира — в главной роли народный артист Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, режиссер Д.Тутаев; «Три ночи» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», режиссер заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) А.Титигиров; «Чороон-сосуд счастья» Суоруна Омоллоона, режиссер А. Павлов; «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, режиссер А.Титигиров.

Со дня своего создания театр участвовал в престижных театральных фестивалях и является лауреатом многих Международных и Российских театральных фестивалей в Турции, Монголии, Тунисе, Египте, Хорватии, Сербии, Индии, Белоруссии, Эстонии, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Вологде, Казани, Уфе. Театр успешно гастролировал в Японии, Китае, Тунисе, Москве, Хабаровске, Казани, Улан-Удэ.

Все понимают важность и значимость театров для детей и молодёжи в воспитании подрастающего поколения, в контексте приобщения их с раннего возраста к театральному искусству, как важнейшему социальному институту, который отвечает за духовное, нравственное воспитание будущего общества. Театры для детей и молодёжи помимо культурно-зрелищных функций, воспитывают в наших детях патриотизм, духовность, нравственность, заботу о близких и уважение ко всем народам и национальностям.

Пожелаем нашим артистом удачно выступить и удивить жителей г.Улан – Удэ своим талантом, энергетикой и мастерством.