С 19 по 23 сентября театр будет выступать в г.Якутске со своими лучшими спектаклями.
Впервые на гастроли в Якутию приезжает Бурятский театр кукол «Ульгэр», четырежды лауреат престижной театральной премии «Золотая Маска».
Благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации состоятся обменные гастроли Якутского ТЮЗа с Бурятским театром кукол «Ульгэр»
Театр кукол «Ульгэр» с 19 по 23 сентября представит свои лучшие спектакли: «Дочь Байкала Ангара», “Поющая стрела”, «Ульгэрshow».
|ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя”
|19.09.18
среда
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
|20.09.18
четверг
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
|21.09.18
пятница
|в 12:00
в 15:00
|Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
|АУ РС(Я) » Саха академический театр им. П.А.Ойунского»
|22.09.18
суббота
|в 10:00
в 12:00
в 17:00
|спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»
спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»
спектакль “Поющая стрела”
|ГБУ РС(Я) “Театр юного зрителя”
|23.09.18
воскресенье
|в 10:30
в 11:30
|Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
Концертно-кукольное представление “Ульгэрshow”
|ВЫЕЗДНОЙ
показ спектакля в
п.ЖАТАЙ
16:00
|спектакль
«Дочь Байкала-Ангара»
Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории всей страны.
В свою очередь, с 12 по 17 сентября 2018 года Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) покажет на сцене Государственного ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева г.Улан-Удэ свои спектакли «Ричард III» Уильяма Шекспира — в главной роли народный артист Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, режиссер Д.Тутаев; «Три ночи» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», режиссер заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) А.Титигиров; «Чороон-сосуд счастья» Суоруна Омоллоона, режиссер А. Павлов; «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, режиссер А.Титигиров.
Со дня своего создания театр участвовал в престижных театральных фестивалях и является лауреатом многих Международных и Российских театральных фестивалей в Турции, Монголии, Тунисе, Египте, Хорватии, Сербии, Индии, Белоруссии, Эстонии, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Вологде, Казани, Уфе. Театр успешно гастролировал в Японии, Китае, Тунисе, Москве, Хабаровске, Казани, Улан-Удэ.
Все понимают важность и значимость театров для детей и молодёжи в воспитании подрастающего поколения, в контексте приобщения их с раннего возраста к театральному искусству, как важнейшему социальному институту, который отвечает за духовное, нравственное воспитание будущего общества. Театры для детей и молодёжи помимо культурно-зрелищных функций, воспитывают в наших детях патриотизм, духовность, нравственность, заботу о близких и уважение ко всем народам и национальностям.
Пожелаем нашим артистом удачно выступить и удивить жителей г.Улан – Удэ своим талантом, энергетикой и мастерством.
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