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27 августа 2018, 18:43
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В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ

В Якутию 27 августа с рабочим визитом прибыли референт Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Татьяна Куликова и главный советник Департамента письменных обращений граждан и организаций Управления Анна Кузина.

Сотрудники Управления Президента РФ проверят организацию в Якутии практики применения Федеральных законов № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций».

Начиная установочное совещание, руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Фёдор Борисов отметил, что в республике выстроена многоуровневая система работы с обращениями граждан и организаций, организована деятельность по реализации федеральных законов, регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан.

Он напомнил, что Кодексом этики и служебного поведения лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих республики на госслужащих возложена ответственность за допущение грубости, равнодушия, высокомерия, проявлений пренебрежительного тона в адрес граждан, а также за факты волокиты в ходе рассмотрения обращений граждан и организаций. Отделом обращений граждан и организаций Администрации Главы и Правительства Якутии на постоянной основе проводятся семинары для исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Татьяна Куликова вкратце ознакомила с планом контрольных мероприятий. «Основная наша цель – не только изучение реализации федеральных законов и указа Президента РФ о мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций, но и оказание методической помощи», – сказала представитель Управления Президента РФ.

Сотрудники Управления планируют оценить работу с обращениями граждан и организаций, налаженную в отделе обращений граждан и организаций Администрации Главы и Правительства республики, в Минздраве Якутии, Министерстве ЖКХ и энергетики республики, в администрациях города Якутска и Хангаласского улуса.

Также Татьяна Куликова выразила заинтересованность организацией работы в регионе на упреждение обращений граждан. Кроме того, будут рассмотрены новые формы и методики, которые применяются при работе с населением.

По итогам работы сотрудников Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций будут сформированы предложения по улучшению работы по реализации законов в сфере обращения граждан, что позволит сократить расстояние между властью и обществом.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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