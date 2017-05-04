В Якутию приехали представители фонда содействия инновациям

На днях с рабочей поездкой на якутскую землю прибыли представители Фонда содействия инновациям, основная миссия которых осуществление реализации программ поддержки малых форм предприятий, деятельность которых направлена на создание высокотехнологичной продукции.

В составе делегации: заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям (Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере) Андрей МИКИТАСЬ, начальник отдела экспертизы и мониторинга Фонда Денис ТОЛСТЫХ.

Гости посетили ГАУ «Технопарк Якутия», где познакомились с новейшими разработками резидентов, с технологическими инициативами ученых и предпринимателей республики, с производством инновационных продуктов, лабораторией, посетили ТОР «Кангалассы» и побывали на заводе ООО «Бигэ».

Напомним, с 2004г от Республики Саха (Якутия) в Фонд содействия инновациям было подано более 369 заявок, из них финансовую поддержку фонда получили более 82 заявок на общую сумму более 58 385 000 руб.

Отметим, что с 2013г Технопарк «Якутия», является региональным представителем Фонда. Работа по организации процесса происходит в течение всего года, ведется постоянный поиск новых проектов, проводятся отборочные туры. За это время в Фонд было подано более 296 заявок, из которых более 77 получили финансирование в размере более 23 700 000 руб.

О целях приезда, о работе и взаимодействии с нашей республикой рассказал заместитель генерального директора Фонда Андрей Микитась:

«Мы являемся федеральным институтом развития и относимся к наиболее значимым учреждениям науки России. Цель нашей поездки — исключительно деловая, мониторинг инновационной структуры создаваемой министерством экономического развития Российской Федерации. В частности, в Якутии — это два объекта инфраструктуры: Центр кластерного развития «Якутия» и Региональный центр инжиниринга Технопарка «Якутия». Как раз мы занимаемся проверкой эффективности работы этих организаций за 2015-2016 года. Также, поскольку являемся институтом развития и оказываем поддержку малым инвестиционным компаниям, мы смотрим, как развивается здесь малый инновационный бизнес.

Сотрудничество с республикой у нас многолетнее, а на базе «Технопарка Якутия» работаем пять лет. Хочется отметить достаточно большие успехи, появляется все больше инновационных компаний и компаний, которые получают поддержку фонда по программам «Старт» и «Умник».

У вас есть очень хороший пример, республиканской компании «Бигэ» прошедшей несколько программ Фонда. Сначала они участвовали по программе «Умник», по которой мы поддерживаем молодых ученых. Потом, когда ученый созревает и понимает, что он готов развивать свое начинание в виде отдельного бизнеса, заявляется в программу «Старт» и тут компания получила поддержку по этой программе и дальше, когда бизнес развился до определенного уровня, компания получила поддержку по программе «Коммерцализация». Теперь компания строит завод на территории опережающего развития «Кангалассы».

Я был полтора года назад в Якутии и хочется отметить, за это время достаточно много сделано, например, у технопарка прибавились резиденты, появились достаточно интересные проекты по светодиодной технике, по биотехнологии, есть проекты, которые получили нашу поддержку. Перспективы у республики очень хорошие желаю успеха в зарождении и внедрении инноваций!».

Справка: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) – государственная некоммерческая организация, созданная в соответствии с постановлением Правительства РФ в 1994 году. Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.