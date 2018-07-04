В Якутию прибыл самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров

Накануне для усиления группировки по тушению природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) из г. Хабаровска в г. Якутск прибыл самолет Бе-200 ЧС Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС России.

Сегодня утром воздушное судно Бе-200 ЧС Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС России вылетело из г. Якутска для тушения природного пожара на территории Намского района.

На 13.00 (якт) 4 июля самолетом-амфибией совершено 16 сливов, на очаги природного пожара сброшено более 100 тонн воды.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я) работает межведомственная рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Саха (Якутия) по контролю за обстановкой с лесными пожарами.

В целях профилактики в 4 МО введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» и в 12 МО введен Особый противопожарный режим.

Чтобы избежать возникновения природных пожаров, необходимо помнить, что категорически запрещается: бросать горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; оставлять самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями, поджигать камыш, траву, применять открытый огонь в лесу.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015г. №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Если на момент совершения указанного правонарушения на территории, где оно совершено, не действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Если же в момент совершения данного правонарушения на территории, где оно совершено, действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

При задымлении в населенном пункте необходимо соблюдать следующие правила поведения: ограничьте пребывание на открытом воздухе, воспользуйтесь марлевой повязкой или влажной тканью, защищая органы дыхания, употребляйте больше жидкости, максимально ограничьте курение и физические нагрузки; избегайте употребления спиртных напитков. В квартире и офисе следует закрыть окна и форточки, использовать кондиционер. При ухудшении самочувствия обратитесь в медицинское учреждение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к населению республики: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах! А также помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

С лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия) можно ознакомиться на сайте Департамента по лесным отношениям: https://deples.sakha.gov.ru/