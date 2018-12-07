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Якутия
7 декабря 2018, 11:44
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В Якутии значительно уменьшилось количество оленей

По итогам корализации оленей, которая на данный момент завершается в Якутии, отмечается снижение поголовья оленей почти на 6%, или на 9,5 тысяч голов — с 165, 6 тысяч голов до 156,1 тысяч голов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ГоскомАрктики.

Так, ранее сообщалось, что по данным оперативных отчетов улусных управлений сельского хозяйства республики на 1 декабря 2017 года численность оленей во всех категориях хозяйств составила 165685 голов. А уже по итогам осенней корализации оленей количество поголовья составило 156,1 тысяч голов.

Среди основных причин снижения поголовья ведомство считает увеличение численности хищников, которая до сих пор не может быть урегулирована. Также к потерям привели нарушение маршрутов выпаса оленей, снижение трудовой дисциплины в оленеводческих бригадах и нарушение технологии выпаса.

В ведомстве отметили, что необходимо закрепить охотника-волчатника за каждой оленеводческой бригадой, сейчас работают две бригады волчатников, но это не дает должного эффекта. Также планируется создать мобильные группы для поиска утерянных оленей.

Всего по итогам корализации насчитывается 156, 1 тысяч оленей, из которых в сельхоз предприятиях — 149, 2 тысяч. В 106 оленеводческих хозяйствах работают1490 человек, в том числе1175 оленеводов и 315 чумработников.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/v-yakutii-kolichestvo-olenej-sokratilos-na-9,5-tyisyach-golov
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