В Якутии жестоко избили известную блогершу? (Осторожно — видео 18+)

На опубликованном недавно в Instagram видео, как пишут некоторые СМИ, запечатлена девушка похожая на известную якутянку Анжелику Протодьяконову. В своем профиле Анжелика сообщает, что «вообще не страдает». Источник: SAKHALIFE.RU. По материалам СМИ.

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