В Якутии жестоко избили известную блогершу? (Осторожно — видео 18+)

На опубликованном недавно в Instagram видео, как пишут некоторые СМИ, запечатлена девушка похожая на известную якутянку Анжелику Протодьяконову.
В своем профиле Анжелика сообщает, что
«вообще не страдает».
Источник: SAKHALIFE.RU. По материалам СМИ.
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