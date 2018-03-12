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12 марта 2018, 15:20
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В Якутии женщины схватились за ножи

Чрезмерное употребление алкогольными напитками в праздничные выходные привело к печальным последствиям для отдельных лиц.

9 марта из своей квартиры на ул. Жорницкого с переломами носа и челюсти  была госпитализирована 28-летняя жительница г. Якутска. Женщине нанес телесные повреждения 28-летний уроженец Таттинского района во время совместного распития спиртных напитков.

В тот же день, из того же 17-квартала в больницу был доставлен 38-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Следственно-оперативной группой была установлена личность подозреваемого в нанесении телесного повреждения. Им оказалась 34-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района. Женщина схватилась за нож, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В центральную больницу г. Покровска был доставлен еще один мужчина с аналогичным ранением. Как оказалось, к его ранению кухонным ножом причастна 43-летняя жительница города.

По всем случаям проводятся процессуальные проверки.

Уважаемые граждане, полиция в очередной раз напоминает, что злоупотребление спиртной продукцией может привести к трагическим последствиям. Человек, в состоянии опьянение лишен возможности адекватно воспринимать окружающую обстановку, отсюда и обморожения, и несчастные случаи, а также совершение различных противозаконных действий, либо в разы возрастает риск стать жертвой преступлений.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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