В Якутии женщину убил снег?

Заполярным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 77-летней женщины во дворе частного жилого дома, расположенного на улице Дизельная в поселке Белая Гора.

Женщину обнаружил мужчина, проживающий в соседнем доме, который обратился в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако при смотре они констатировали ее смерть.

По предварительным данным, женщина погибла в результате падения снега с крыши дома, где она проживала одна.

В настоящее время по данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.