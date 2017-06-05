В Якутии женщине дали срок за кражу из храма

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ( кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в апреле 2017 года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении храма местной религиозной организации, заметила на лавочке женскую сумку, внутри которой находилось имущество в виде сотового телефона и денежных средств. Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, женщина, взяв сумку, вышла из помещения храма и скрылась с места преступления.

Вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме. Также, установлено, что она с 2005 года неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений. Освободилась из мест лишения свободы в феврале 2017 года и через непродолжительное время вновь совершила преступление против собственности.

С учетом позиции государственного обвинителя и устойчивого антиобщественного поведения, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.