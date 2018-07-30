В Якутии женщина в порыве ярости схватилась за нож

В дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлен 36-летний мужчина с ножевыми ранениями в области грудной клетки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность в причинении тяжкого вреда здоровью 32-летней знакомой потерпевшего.
Установлено, что мужчина вместе со своей знакомой распивал спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого женщина в порыве ярости ударила потерпевшего кухонным ножом в грудь.
Возбуждено уголовное дело ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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