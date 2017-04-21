В Якутии жена оговорила себя

Прокуратурой Олекминского района проведена проверка по факту дачи заведомо ложных показаний гр-й Р. при рассмотрении дела об административном правонарушении в области дорожного движения, совершенного ее супругом.

В суде достоверно установлено, что за рулем транспортного средства находился гр-н. Р. в состоянии алкогольного опьянения, в отношении которого сотрудниками ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении. Но несмотря на это, защищая мужа, свидетелем гр-й. Р. с целью избежание наказания супругом, даны ложные показания о том, что транспортным средством управляла именно она в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление суда в отношении гр. Р. вступило в законную силу, с чем возникла необходимость решения вопроса о привлечении к административной ответственности супруги, дававшей в суде ложные показания.

Нарушителя признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения права управления транспортным средством, а также штраф в размере 30 тыс. руб.

По постановлению прокурора района супругу привлекли к административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях(дача заведомо ложных показаний свидетелем). Мировой судья назначил гр. Р штраф в размере 1 200 руб.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф уплачен.