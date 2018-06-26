В Якутии ждет суда «Сонька золотая ручка»

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 18-летней местной жительницы, в совершении трех эпизодов преступлений против собственности.

Предварительным следствием установлено, что в конце января 2018 года обвиняемая, тайно похитила велосипед стоимостью 16164 рубля, который находился в одном из подъездов дома п. Витим Ленского района, чем причинила значительный материальный ущерб потерпевшей стороне.

В феврале 2018 года в ночное время обвиняемая проникла в один из ювелирных магазинов п. Витим путем разбития оконного проема, после чего похитила ювелирные изделия на общую сумму 49000 рублей, причинив значительный материальный ущерб.

В середине марта 2018 года она вновь посетила данный магазин, но уже в качестве фиктивного покупателя. В этот раз молодая девушка воспользовавшись тем, что в один из моментов продавец за ней не наблюдает, похитила с витрины кольцо из золота 585 пробы стоимостью 5000 рублей, после чего скрылась с места происшествия.

Следствием действия обвиняемой квалифицированы по двум эпизодам п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба) и по п.п. «б» «в» ч. 3 ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.